وزراء دفاع الناتو يعتزمون إضفاء الطابع الرسمي على دعم أوكرانيا طويل الأمد

يجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي"ناتو" في وقت لاحق اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي من محادثاتهم الساعية لإضفاء الطابع الرسمي على دعم الحلف لأوكرانيا.

وتنسق دول الناتو الدعم لأوكرانيا عبر مجموعة غير رسمية بقيادة الولايات المتحدة يطلق عليها "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية". ولكن دول الناتو تناقش الآن سبل تحويل تلك المسؤولية إلى الهياكل الرسمية لحلف شمال الأطلسي.

ومن المتوقع أن يوافق الوزراء اليوم الجمعة على منح الموافقة على خطة من أجل مهمة تسمى "مساعدات حلف الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا" (نساتو)، والتي تمت الموافقة عليها بالفعل على مستوى أدنى يوم الخميس، حسبما ذكرت مصادر في الحلف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وستشهد مهمة "نساتو " قيام الناتو بشكل رسمي بتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج للصحفيين يوم الخميس إنه بالإضافة إلى ذلك "سنتناول كيفية تعزيز الردع الدفاعي لدينا".

وأوضح أن " الوزراء سيناقشون تعهدا جديدا للصناعة الدفاعية لزيادة الإنتاج العسكري وتعزيز التعاون طويل الأمد مع قطاع الصناعة لدينا".

ويعد اجتماع الجمعة هو الاجتماع الأخير لوزراء الناتو قبل قمة القادة المقرر عقدها في واشنطن في يوليو المقبل.

وخلال قمة واشنطن، يريد ستولتنبرج من دول الناتو الموافقة على خطة للابقاء على المستوى الحالي من الدعم طويل المدى لأوكرانيا، والذي يقدره بنحو 40 مليار يورو (43 مليار دولار) سنويا. وقال ستولتنبرج يوم الخميس إنه سيتم تقسيم العبء وفقا للناتج المحلي الإجمالي لدول الناتو، حيث تساهم الولايات المتحدة بنسبة 50%.

ولا تتضمن الاتفاقية الحالية بشأن "نساتو" أي التزامات مالية محددة، ولكنها تؤكد على أن المساعدات المشتركة سيجري على الأقل تنسيقها عن طريق الحلف بشكل مناسب.