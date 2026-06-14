تحرير عشرات المحاضر خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق ومستودعات البوتاجاز.

وأوضحت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن الحملات جاءت بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر في قطاع المخابز.

وتنوعت المخالفات بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود قوائم التشغيل، وعدم الاحتفاظ بسجلات الزيارات، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل بالمخابز وضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات المقررة.

كما تمكنت الحملات من ضبط العديد من المخالفات بالأسواق، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية، وعرض لحوم مكشوفة، إلى جانب رصد بعض المخالفات الخاصة بالمنافذ والبدالين التموينيين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط.