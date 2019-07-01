هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تستهدف تدريب 970 إفريقيا

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد مصطفى الخياط، أن الهيئة وضعت نصب أعينها مشروعات التعاون مع الدول الإفريقية متضمنة إدارة الموارد البشرية وذلك من خلال إعداد وتنظيم عدد من البرامج التدريبية (الفنية والمالية والإدارية) لنحو 970 متدربا في مختلف التخصصات والتي تضمنت طاقة رياح، الطاقة الشمسية، الكتلة الإحيائية، وترشيد الطاقة وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الخارجية.

وقال الخياط، في بيان اليوم الأحد، إن خطة التدريب الخاصة بالهيئة تستهدف خلال الفترة من 1/7/2019 إلى 30/6/2020 تدريب عدد من الكوادر الإفريقية من 180 إلى 200 متدرب من خلال تنظيم ورش عمل وإيفاد الخبراء، وإعداد برامج لبناء وتحسين تلك القدرات بالإضافة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة وخاصة في القارة الإفريقية، حيث إن التدريب يعد إطار عمل متكامل في منظومة تنمية الموارد البشرية لتحقيق أهداف ورؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتحظى البرامج التدريبية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بردود فعل إيجابية وبإشادة المتدربين الذين يؤكدون على أنه سيتم نقل هذه المعارف والخبرات لزملائهم، ومن هذا المنطلق تؤكد الهيئة على استمرارها في تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخبرات والدعم الفني للأشقاء بكافة الدول الإفريقية لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية لدول القارة.

وقد قامت الهيئة أيضاً بتدريب عدد من الطلاب في مصر يصل عددهم إلى نحو 3805 طلاب في مختلف المجالات.

وتأتى مثل تلك الجهود تأكيداً على أهمية التدريب للكوادر البشرية التي تعد العنصر الأساس لتحقيق النجاح والوصول لأعلى درجات الجودة والكفاءة، وتأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول، وفى إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر وبناء القدرات للاستثمار في القدرات البشرية، وفى ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.