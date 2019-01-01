علماء كولومبيا يدقون ناقوس الخطر بشأن ارتفاع عدد حالات كورونا

حذرت المنظمات الطبية والعلمية في كولومبيا، أمس الاثنين، من أن هناك زيادة "مقلقة" في حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى زيادة حادة منذ أن بدأت السلطات في إعادة فتح الاقتصاد في أواخر أبريل الماضي.

وتخضع الدولة الواقعة في منطقة الانديز لحجر صحى شامل حتى أول أغسطس المقبل، بيد أن حكومة الرئيس ايفان دوكيه تتخذ فى نفس الوقت خطوات لإعادة فتح الاقتصاد.

ونقلت محطة كاراكول الإذاعية اليوم الاثنين، رسالة من 15 منظمة إلى دوكيه وعمدة المدينة كلوديا لوبيز مفادها أن مركز الإصابات هو العاصمة بوجوتا .

ودعت الرسالة إلى فرض إغلاق صارم لمدة أسبوعين فى جميع أنحاء العاصمة التي بدأت فى تطبيق إجراءات الحجر الصحي التي تستغرق أسبوعين في مناطقها التي تفشي معظم حالات كوفيد - 19 أمس الاثنين.

وسوف تستمر إجراءات الحجر التي تغطى معظم أحياء العاصمة حتى 23 أغسطس. بيد أنه لم يتم فرض إغلاق على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 445ر150 حالة إصابة جديدة بالفيروس المميت، من بينها 644ر49 إصابة فى بوجوتا وحدها.

وتوفي أكثر من 5 آلاف شخص بسبب هذا المرض.