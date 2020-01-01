العراق يسجل اليوم أعلى نسبة شفاء من كورونا

أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، تحقيق أعلى نسبة شفاء في العراق للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».



وقال «التميمي» لوكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الثلاثاء، إن العراق يحقق اليوم أعلى نسبة شفاء وهي ٦٧% من مجموع المصابين الكلي، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين ومساعدتهم للجهات الحكومية من الناحية الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81 ألفًا و757 في البلاد.



وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، إلى تسجيل 95 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3345.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3784 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 50 ألفًا و782.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 575 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 13 مليون إصابة.