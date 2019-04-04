إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق المنصورة دكرنس بترعة الشرقاوية بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفي الطوارئ الجامعي تفيد بوصول 8 أشخاص مصابين باصابات متنوعة مابين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

انتقل علي الفور ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق المنصورة دكرنس أمام قرية شها، دائرة المركز، وتبين إصابة كلا من اعتماد محمد شحاته، 45 سنة، و فتحية أحمد محمد 44 سنة، أية فتحى نور الدين 24 سنة، المنزلة، ومنار ابراهيم الفقى 21 سنة، وآلاء عصام أبو العنين 26 سنة، وأمينة إبراهيم الفقى 24 سنة، ويقيمون جميعا بالمنزلة، وخالد مسعد حسنين 21 سنة، ويقيم بالمحلة الكبري، وإسراء إبراهيم مسعد 25 سنة، مقيمة بشربين.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.