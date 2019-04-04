يستأنف الفنان أحمد عز تصوير فيلمه الجديد «كيرة والجن»، غدا، والذي يشاركه في بطولته الفنان كريم عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

«كيرة والجن» يرصد حالة الغليان التي كانت بالشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر «أحمد عبدالحي كيرة» و«عبدالقادر الجن» ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، هدى المفتي، ياسين أمير، أحمد عبدالله محمود، علي قاسم، سيد رجب، أحمد كمال، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وكان نفى الفنان أحمد عز مشاركته ببطولة الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، أو الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» في الموسم الرمضاني المقبل 2022، على عكس كل الأخبار التي تداولت عن هذه المشاركات، مؤكدا أنه لا يحب المشاركة بالموسم الرمضاني كل عام.

وقال أحمد عز في تصريح خاص لـ«الشروق»: «معرفش حاجة عن هجمة مرتدة 2 ولا الاختيار 3، أنا بعمل مسلسل كل 4 سنين، ومش من نوعية الفنانين اللي بتحب تكون موجودة كل رمضان».

يذكر أن أحمد عز ظهر في الحلقة الـ29 من مسلسل «الاختيار 2: رجال الظل»، وتسبب ذلك في تكهنات حول تعاقده على بطولة مسلسل «الاختيار 3»، للعرض بالموسم الرمضاني 2022، خاصة وأنه تم الإعلان عن وجود جزء ثالث بآخر حلقة من المسلسل.