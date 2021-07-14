أمريكا والآسيان يبحثان سبل تعزيز التعاون في مكافحة كورونا ومعالجة أزمة المناخ

شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع رابطة "الآسيان" والشركاء الدوليين لمكافحة جائحة كورونا، وعلى أهمية اتخاذ إجراءات جريئة لمعالجة أزمة المناخ.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الخاص بين وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ووزراء خارجية الآسيان.

وأعرب بلينكن عن قلقه العميق حيال الانقلاب العسكري في ميانمار، مستشهدا بمبادئ ميثاق الآسيان المتعلقة بسيادة القانون والحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي دول آسيان إلى اتخاذ إجراءات مشتركة للحث على إنهاء العنف واستعادة التحول الديمقراطي في ميانمار، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما.

ووصف بلينكن توصل زعماء دول جنوب شرق آسيا إلى توافق من خمس نقاط لإنهاء العنف في ميانمار خلال قمة الآسيان بأنه بمثابة "خطوة مهمة إلى الأمام".

وفي سياق منفصل، شدد بلينكن على رفض الولايات المتحدة للمطالبات البحرية غير القانونية للصين في بحر الصين الجنوبي.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بمركزية الآسيان، مشددا على دورها الأساسي في البنية الإقليمية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتعهد بلينكن ووزراء خارجية الآسيان بمواصلة بناء الشراكة الاستراتيجية بين الآسيان والولايات المتحدة تقوم على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والازدهار الاقتصادي والروابط القوية بين الشعوب.