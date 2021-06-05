سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا: نتابع بقلق التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط بليبيا

قال السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند، نتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، وظلت مستقلة سياسيا،وتعمل بكفاءة تقنية تحت قيادة مصطفي صنع الله.

وأشار السفير -في تصريح اليوم الخميس- وفقا لوكالة الأنباء الليبية، إلى أنه من الممكن الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المحكمة، ولكن يجب ألا يتحول الأمر إلى مواجهة مسلحة.

ولفت السفير الأمريكي إلى أن السياسة العامة الرئيسية في ليبيا يجب أن تركز على إعادة إنتاج النفط والغاز من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على حياة كل ليبي، خصوصًا نقص الكهرباء، ووضع آلية ليبية معمول بها لإدارة ومراقبة الإيرادات بشفافية».

وطرح السفير سؤالا هل سيدرك القادة الليبيون من جميع الأطراف أن هذه التطورات تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لإرادة سياسية تصل إلى حل وسط وتهيئة المرحلة الفورية للمصالحة والانتخابات؟