قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع أمواج البحرين المتوسط والأحمر مستمر حتى يوم غد الجمعة؛ بسبب نشاط الرياح، موضحة أن سرعات الرياح على البحر المتوسط 50 كم/ الساعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط 2.5 متر، محذرة المصطافين من التعمق داخل البحرين المتوسط والأحمر.

وأشارت إلى أن ارتفاع أمواج على البحر الأحمر يصل إلى 2.5 متر، متوجهة برسالة للمواطنين: «أعمال التنزه على البحرين فيها قلق، نناشد التواجد في منطقة آمنة قريبة من الشاطئ، وبإمكانهم الاستمتاع بالأجواء اعتبارًا من السبت الذي يشهد هدوءًا في الأمواج».

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن البلاد تشهد على مدار الأسبوع الجاري درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها بما يتراوح بين درجة إلى اثنين، قائلة إن تلك الأجواء مستمرة حتى يوم السبت المقبل.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، ومنخفض جوي في امتداد طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، وتقلل من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن الأجواء حارة رطبة نهارًا على أغلب مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلة ليلًا تمامًا على كل الأنحاء، مضيفة أن سرعات الرياح ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة، خلال فترات المساء، تؤدي إلى عدم الإحساس بنسب الرطوبة.

ونوهت باستمرار تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، مطمئنة بأنها خفيفة لا تؤثر على حركة المسافرين.