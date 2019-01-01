شيع الآلاف من أهالى مركز الجمالية التابعه لمحافظة الدقهلية جثامين 4 طلاب توفوا فى حادث أثناء عودتهم من مسابقة للقرآن، حيث خرجت الجثامين فى جنازة شعبية جماعية كبيرة من مسجد العائلة بعزبة رفاعى.

وشيع المواطنين جثامين تسنيم محمود محمود رفاعي، وحنين حافظ محمود رفاعي، وشيماء عبدالناصر الجمال، وحمد إبراهيم جمال.

وشهدت محافظة الدقهلية أمس سقوط ميني باص بترعة السلام في الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية بالقرب من قرية الإسكندرية الجديدة، بمركز الجمالية، وحدوث 4 وفيات بين الأطفال و11 مصابا؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق خلال عودة أطفال من حفظة القرآن الكريم لقرية ليسا الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الجمالية ودمياط لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام والمارة بين محافظتي الدقهلية ودمياط ووجود مصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفيات الجمالية والمنزلة ودمياط المركزي لتلقي العلاج.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص مصرع الطالبة حنين حافظ محمود رفاعي، جثة هامدة، وشيماء عبد الناصر الجمال (18 سنة)، ومقيم عزبة رفاعى ليسا الجمالية، ومحمد إبراهيم جمال أبو المعاطي، ومقيم بعزبة رفاعي ليسا الجمالية، وتسنيم محمود رفاعي (14 سنة)، ومقيمة عزبة رفاعي، ليسا الجمالية، وإصابة ياسمين رفعت محمد ياسين رفاعي، كدمات بالزراع الأيسروتبين انقلاب أتوبيس رحلات رقم (2818) (ط.ر.د) في ترعة السلام طريق دمياط.

وتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حافلة ترعة السلام، والتي غرقت مساء أمس الأربعاء، ما أسفر عن وقوع وفَيَات ومصابين من حفظة كتاب الله، داعيا الله أن يرحم شهداء القرآن، وأن يربط على قلوب أهليهم وأحبائهم، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجَّه الإمام الأكبر قياداتَ الأزهر الشريف باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين، مع توفير إعانات مالية شهرية للمحتاجين منهم، وتوفير الدعم الصحي اللازم للمصابين من عمليات جراحية ومستلزمات طبية في مستشفيات جامعة الأزهر، كما كلَّف فضيلته وفدًا أزهريًّا رفيع المستوى بتقديم واجب العزاء لأسر الأطفال الضحايا والاطمئنان على المصابين.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري؛ لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس في ترعة السلام وبه أطفال مكتب لتحفيظ القرآن من مدينة الجمالية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم على الفور تحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي لتقوم ببحث الحالات والأسر للمتوفين والمصابي لتقديم المساعدات اللازمة.

وذكر أنه تم حصر الأعداد للمتوفين والمصابين بالحادث، مضيفا أن محافظ الدقهلية قرر صرف مساعده بمبلغ 8000 جنيه لكل حالة وفاة، وصرف مبلغ 2000 جنيه لكل حالة إصابة، وأن يتم تسجيل الأسر المضارة على برنامج تكافل وكرامة، وتقديم كافة المساعدات اللازمة للأسر.