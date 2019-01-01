إزالة 14 تعديا على أرض زراعية وإيقاف حالات بناء مخالف في بني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، على أعمال إزالة وإيقاف 14 تعديا بالبناء المخالف وفي المهد على أرض زراعية، بواقع (8 تعديات على أرض زراعية، و3 حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، و3 تعديات على أراضي أملاك دولة)، بمراكز ناصر والواسطى وببا وأهناسيا وبني سويف؛ لبصبح إجمالي التعديات المزالة ووقف حالات بناء مخالف خلال أيام عطلة العيد 89 حالة.

ةشدد المحافظ، على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

وكان المحافظ، قد كلف السكرتير العام اللواء جمال مسعود بالإشراف على تشكيل 10 فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية للمرور الميداني خلال إجازة العيد؛ لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي شملت 3 لجان رئيسية بالديوان العام، و7 لجان فرعية بالمراكز، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة واستمرار مواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.