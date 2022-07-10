قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي، إن الحوار الوطني يُقام تحت شعار الجمهورية الجديدة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الخميس، أن الحوار يستهدف تحقيق توافق مجتمعي عام وليس فقط على الصعيد السياسي، مشيرا إلى دعوة فئات مهنية مختلفة للمشاركة.



وتابع: "كل من له صوت ينبغي أن يُسمع بصورة حقيقية في الحوار الذي يساعد في بناء الجمهورية الجديدة".



وأشار إلى أن شعار الجمهورية الجديدة هي الجمهورية العادلة وجمهورية الرأي والرأي الآخر، وهي لا تتكئ على الماضي وتصنع حاضرا ومستقبلا للجميع.



ولفت إلى أن الجمهورية الجديدة تنموية ترفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال دراسات حقيقية تقوم على حقائق ومعلومات.



ونوه بأن الجمهورية الجديدة عادلة عبر استعادة هيبة الدولة وقوة مؤسساتها بعدما تعرضت لهزات متتالية خلال العقود الماضية على وقع أزمات متراكمة.



وشدد على أهمية استعادة قوة الفعل لمؤسسات الدولة سواء في الأوضاع الداخلية أو الخارجية، مؤكدا أهمية دور مصر الإقليمي والدولي بعد فقدانه لفترة طويلة.