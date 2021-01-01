مدبولي: نعتزم إطلاق برنامج جديد لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر طبقت هذا العام للمرة الأولى منظومة جديدة، خاصة بجمع وتسليم وتوريد القمح المحلي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن المنظومة شهدت زيادة سعر طن توريد الإردب من 710 إلى 810 جنيهات، إلى جانب ما يتراوح بين 65 إلى 70 جنيهًا حافز إضافي، موضحًا أن الدولة تجمع القمح المحلي لاستخدامه في توفير الخبز المدعم.

وأوضح أن الدولة تستهدف جمع هذا العام ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن، متابعًا: «نجحنا في الوصول إلى 40 مليون طن، أي في 80% من المستهدف، والتجربة سلطت الضوء على العديد من النقاط التي تناقشها الحكومة قبل بدء موسم زراعة القمح في أكتوبر المقبل».

وأشار إلى أن الحكومة من المقرر أن تضع منظومة أكثر تحفيزًا للفلاحين الصغار من أجل توريد القمح، قبل بداية موسم زراعة القمح المقبل، لافتًا إلى أنها من المقرر أن تعلن عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية.