كليات اختبارات القدرات لتنسيق 2023-2024

تبدأ وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، غدا السبت، إتاحة التسجيل لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.

أما الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات فهي:

كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.