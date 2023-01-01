السوداني: العراق حريص على بناء شراكات إقليمية ودولية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، حرص بلاده على بناء شراكات إقليمية ودولية، تسهم في التنمية الوطنية الاقتصادية للبلدان الشقيقة والصديقة.

وأوضح السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن الحكومة العراقية "تعمل على مواجهة التحديات وترسّخ الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب بيان صحفي أصدرته الحكومة العراقية.

من جهته، عبّر الرئيس التركي، عن توجّه بلاده نحو توسيع التعاون مع العراق واستعداد بلاده وشركاتها "للعمل في مشروع طريق التنمية، والإسهام في هذه الفرصة الاقتصادية، بما يدعم التبادل والتواصل بين الشعبين الصديقين، ويخدم جميع شعوب المنطقة".

وحسب البيان، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.