نظمت وحدة أمراض التمثيل الغذائي والوراثة بقسم طب الأطفال في كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، اليوم الاحتفالي الثاني لمرضى الفينيل كيتونيوريا.

يأتي ذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبدالرحيم عبد ربه صادق رئيس قسم الأطفال، الدكتورة روفيدة مجدي حبيب مدير الوحدة، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية داخل مقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن مرض الفينيل كيتونيوريا هو أحد الأمراض الوراثية بالتمثيل الغذائي، وهو مرض نادر على مستوى العالم، ويحتاج أصحاب هذا المرض إلى رعاية صحية متخصصة، مثمناً جهود ودور قسم الأطفال بكلية الطب في توفير أفضل السبل العلاجية والوقائية للأطفال مرضى "متلازمة فينيل"، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لتجنبهم خطر مضاعفات هذا المرض.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أن الاحتفالية ضمت العديد من الأنشطة منها، توعية المرضى وذويهم عن طبيعة مرض الفينيل كيتونيوريا، وكذلك الحمية الغذائية قليلة البروتين الواجب اتباعها، وأنماط العلاج المختلفة، وكيفية حل المشكلات المتوقع حدوثها، مع جانب ترفيهي للأطفال.

وأوضح الدكتور عبدالرحيم عبد ربه، أن وحدة أمراض التمثيل الغذائي والوراثة بالمستشفى الجامعي تعتبر أول وحدة لعلاج مرض التمثيل الغذائي بصعيد مصر، حيث تم إنشاؤها في عام 2018، مشيرا إلى أنه شارك في الاحتفالية أكثر من 50 طفلا مريض "متلازمة فينيل" من المترددين على الوحدة لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

وتابعت الدكتورة روفيدة مجدي أن الهدف من الاحتفالية إدخال السرور على الأطفال المرضى ودعمهم نفسياً ومعنوياً، وتوعية ذويهم عن طبيعة المرض والعلاج عن طريق الحمية الغذائية، موضحة أنه يوجد داخل المحافظة ما يزيد عن 200 حالة يتلقون العلاج من وحدة التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي، كما تم خلال الاحتفالية تكريم عدد من أساتذة قسم الأطفال والأساتذة المعاونين وكذلك الأطباء المقيمين والعاملين بالقسم.