تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور لتوماس ماثيو كروكس، مطلق النار في تجمع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال كروكس في المقطع: «أكره الجمهوريين.. أكره ترامب».

Thomas Matthew Crooks



"I hate trump. I hate republicans." pic.twitter.com/dEwWOqdPyq — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) July 14, 2024

وتقول السلطات الأمنية إن توماس ماثيو كروكس المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان جمهوريًا مسجلاً يبلغ من العمر 20 عامًا، وقدّم في السابق مساهمة صغيرة لمجموعة متحالفة مع الديمقراطيين، وفقًا للسجلات العامة.

وقال والد توماس، ماثيو كروكس، عندما تواصلت معه شبكة CNN فجر الأحد، إنه كان يحاول معرفة «ما الذي يحدث بحق الجحيم» لكنه «سينتظر إلى حين التحدث مع سلطات إنفاذ القانون»، قبل أن يتحدث عن ابنه.

عاش كروكس في ضاحية بيثيل بارك في بيتسبرغ، على بعد حوالي 35 ميلاً جنوب تجمع ترامب، وتخرج من مدرسة بيثيل بارك الثانوية عام 2022، بحسب تقرير إعلامي محلي ومقطع فيديو للمدرسة كانت قد أعلنت فيه بدء العام الدراسي فيها.

وتم تسجيل كروكس للتصويت باعتباره جمهوريًا، وفقًا لقائمة في قاعدة بيانات الناخبين في بنسلفانيا والتي تطابقت مع اسمه وعمره وعنوان بيثيل بارك الذي كانت سلطات إنفاذ القانون تبحث عنه فجر الأحد، وكانت الانتخابات الرئاسية هذا العام هي الأولى التي يبلغ فيها سنًا كافيًا للإدلاء بصوته.

وتظهر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن أحد المتبرعين أدرج باسم توماس كروكس، والذي يحمل نفس العنوان، كان قد قدم 15 دولارًا للجنة عمل سياسي متحالفة مع الديمقراطيين تسمى مشروع الإقبال التقدمي في يناير 2021.

وأطلق كروكس، النار على ترامب من فوق سطح مبنى مجاور خارج المحيط الأمني للتجمع، قبل أن يقتله عملاء الخدمة السرية، وفقًا لمسئولي إنفاذ القانون.

وكان العميل الخاص المسئول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في بيتسبرغ، كيفن روجيك، قد قال في مؤتمر صحفي قبل الكشف عن اسم مطلق النار، إن المسلح لم يكن لديه أي هوية يحملها معه، لذلك كان على العملاء «فحص الحمض النووي الخاص به والحصول على تأكيد بيومتري».