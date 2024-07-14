حماس تنفي ما نقلته الوكالة الفرنسية عن نية الحركة وقف المفاوضات

نفت حركة حماس، ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن مسئول كبير بالحركة، بأن حماس تنوي وقف مفاوضات الهدنة، ردًا على مجزرة المواصي في خان يونس.

وقال القيادي بالحركة عزت الرشق، عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، وتداولته بعض وسائل الإعلام، عن قرار من حركة حماس بوقف المفاوضات، رداً على مجزرة المواصي غرب خان يونس، لا أساس له من الصحة».

وأضاف: «وهذا التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحاً لدى الجميع».

وشنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات متتالية استهدفت منطقة المواصي التي تعج بخيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، بينهم عناصر من طواقم الإنقاذ والإسعاف خلال محاولتهم إخلاء الشهداء والمصابين.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى 90 شهيدا، نصفهم من الأطفال والنساء، و300 جريح، بينهم إصابات حرجة وخطيرة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد صنّف مواصي خان يونس كـ«منطقة آمنة» بعد أوامر أ