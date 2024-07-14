حماس عن مجزرة النصيرات: نتنياهو لن يجد من شعبنا إلا مزيدا من التمسك بأرضه ومقاومته

علقت حركة حماس، على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلية في مدرسة لإيواء النازحين في مخيم النصيرت اليوم الأحد.

وقالت حماس في بيان، إن هذا التصعيد الإسرائيلي للمجازر ضد المدنيين العزل النازحين في مراكز الإيواء، وآخرها القصف الهمجي على مدرسة أبو عريبان التابعة للأونروا ظهر اليوم في مخيم النصيرات للاجئين، ما أدّى لتسجيل نحو 15 شهيدا وعشرات الجرحى، هو إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف المدنيين من النساء والأطفال.

وأضافت أن هذا التصعيد هو تحدٍ سافر للمجتمع الدولي، واستخفاف بالمطالبات الأممية التي أكدت وجوب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لإخضاع الشعب الفلسطيني عبر هذا المستوى من الإجرام غير المسبوق سيفشل.

وتابعت: «لن يجد نتنياهو من شعبنا إلاّ مزيدًا من التمسك بأرضه ومقاومته حتى طرد الغزاة عن أرضنا، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة ضد النازحين في مدرسة أبو عريبان بمخيم النصيرات راح ضحيتها 15 شهيدا و80 جريحا.

وأضاف في بيان، أن هذه المجزرة تأتي استكمالاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي.

وتابع: «تتجدد المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بشكل متلاحق، حيث جاءت هذه المجزرة بعد تركيز الاحتلال على ارتكاب مجازر في مدارس تؤوي آلاف النازحين».