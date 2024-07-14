رئيس شعبة الأدوية: الأزمة تشهد بداية الانفراجة منذ نحو 10 أيام

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ أزمة الأدوية تشهد بداية الانفراجة منذ نحو عشرة أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد، أن هناك تدفقات ملحوظة للأدوية بجانب عمل المصانع بأقصى طاقتها.

وفيما شدد على حدوث الانفراجة بشكل متتابع، فقد أوضح أن عدد الصيدليات في مصر يصل إلى 80 ألفًا، وأن وصول الأدوية التي يتم إنتاجها في القاهرة أو الإسكندرية أو 6 أكتوبر إلى هذه الصيدليات يستلزم وقتا.

وأوضح أن غرفة العمليات في الهيئة العامة للدواء تتابع على مدار الساعة، إنتاجية المصانع وتوريداتها، بجانب أعمال التوزيع حتى وصول الإنتاج إلى الصيدليات.

ولفت إلى أنّ هناك حرصا على تحقيق توازن كامل في التوزيع على مستوى المحافظات المختلفة، بحيث تصل التدفقات في توقيت متزامن.



وفي وقت سابق من اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود توفير الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، حيث تم رصد عدد من الشكاوى بهذا الشأن، ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج، ونحن مستعدون لدعم أي خطوات في هذا الملف.

وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة والسكان أبعاد الأزمة التي سببها نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، وأثرت على انتاج شركات تصنيع الأدوية، ومن ثم على توافر الأدوية بالأسواق، مؤكداً أن الأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي المشكلة خلال الأسابيع المقبلة.