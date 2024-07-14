رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن صدمته بعد الهجوم على ترامب ويتمنى له الشفاء العاجل

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، اليوم الأحد، إنه صدم من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وندد بالهجوم ووصفه بأنه «عنف سياسي رهيب»، وتمنى له الشفاء العاجل.

وبحسب وكالة «يونهاب»، كتب يون باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي على «إكس»: «أشعر بالصدمة بسبب العنف السياسي الرهيب. وأتمنى الشفاء العاجل للرئيس السابق ترامب. ويتضامن شعب كوريا الجنوبية مع الشعب الأمريكي».

وأصيب ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يسعى لولاية ثانية، بطلق ناري في أذنه اليمنى خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت (بتوقيت الولايات المتحدة). وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه سيتعامل مع حادث إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال ضد ترامب.

وبشكل منفصل، أصدرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كيم سو-كيونج بيانا أدانت فيه الهجوم.

وقالت كيم: «تدين حكومتنا بشدة أي شكل من أشكال العنف السياسي. وتم اطلاع الرئيس يون على الحادث على الفور. وأعرب عن أسفه وتمنى للرئيس السابق ترامب الشفاء العاجل. ونود أن نواسي الشعب الأمريكي الذي لا بد أن يكون قد اهتز بسبب الحادث».