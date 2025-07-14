استئناف خدمات السكك الحديدية بين ميونخ وبرلين بعد إغلاق دام أسبوعا

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" استئناف خدمات القطارات على خط السكة الحديد الرئيسي فائق السرعة بين ميونخ وبرلين اليوم الاثنين، وذلك بعد إصلاح أضرار حريق في نفق تحت الأرض.

ورغم توقع استئناف الخدمة بكامل طاقتها، حذرت "دويتشه بان" من احتمال حدوث تأخيرات متفرقة.

وأُغلق الخط لأكثر من أسبوع بعد اندلاع حريق في نفق تحت الأرض للسكك الحديدية في بلدة هيرشايد جنوبي ألمانيا في 4 يوليو/تموز الجاري، ما تسبب في اضطراب كبير على طول خط السكة الحديد المزدحم.

وكشفت عملية تفتيش عن أضرار جسيمة في بنية النفق، وهو ما تطلب إعادة توجيه القطارات لإجراء عمليات الترميم التي امتدت إلى نهاية الأسبوع.

وتحقق الشرطة في الحادث للاشتباه في أنه حريق متعمد. ومع ذلك، لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن الحريق كان مُدبرا عمدا لتعطيل حركة القطارات. ويظل من المحتمل أن يكون الحريق ناجما عن إهمال يتعلق بمواد بناء خشبية مخزنة في النفق.