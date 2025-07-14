اتفاقية بين جامعة برج العرب التكنولوجية والجهاز المركزي للإحصاء لتأهيل الكوادر البشرية

وقّعت جامعة برج العرب التكنولوجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مذكرة تفاهم استراتيجية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير، وتوفير برامج تأهيل مهني تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

تتضمن الاتفاقية تقديم برامج تدريبية معتمدة للطلاب والموظفين في مجالات الحاسب الآلي واللغات، بما يسهم في رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم التقنية واللغوية. كما تنص على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتنسيق ومتابعة البرامج التدريبية وتقييم نتائجها.

وأكد الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الجامعة لدعم التنمية المستدامة وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب أهداف مصر 2030، مشيدًا بدور الشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء في تحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أوضح اللواء مهندس حسام عبد الرحمن مرسي، مدير مركز تنمية الموارد البشرية بالإسكندرية، أن المركز ملتزم بتقديم برامج تدريبية فعالة تسهم في تعزيز قدرات الشباب والموظفين في مجالات التكنولوجيا والإحصاء والتنمية البشرية.

شهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الجامعة والجهاز، وتستمر مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تأكيد الطرفين على السرية والتعاون لحل أي نزاعات وديًا، بما يضمن استمرارية الشراكة في بناء كوادر وطنية مؤهلة تسهم في دعم خطط الدولة التنموية.