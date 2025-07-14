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يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، بعنوان: "ثورة يوليو تاريخ وطن وذاكرة شعب". وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث في الملتقى نخبة من الأساتذة والمؤرخين والإعلاميين وهم:

المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي (أستاذ التاريخ بجامعة حلوان).

المؤرخ الدكتور خلف الميري (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس).

الدكتورة هدى زكريا (أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري بجامعة الزقازيق).

الكاتب والمؤرخ الدكتور طارق منصور (أستاذ التاريخ ووكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس).

الدكتور حسام فاروق (الكاتب الصحفي والأكاديمي ومدير تحرير بجريدة الجمهورية وأستاذ الاتصال السياسي ومعد ومقدم برنامج على القناة الفضائية المصرية).

الإعلامي أحمد عبد العظيم (المذيع بالتليفزيون المصري وزميل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية).

تدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد (مدير ومؤسس الملتقى)، وسيلقي الشاعر أشرف البنا ، مجموعة من قصائده الوطنية. كما يتخلل برنامج الملتقى عدد من الفقرات الغنائية تقدمها فرقة كنوز بقيادة الفنان محمود درويش.