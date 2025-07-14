تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، حفل تأبين لإحياء الذكرى الأربعين لرحيل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، وذلك في السابعة من مساء الأحد 20 يوليو الجاري، بقاعة المؤتمرات الكبرى في المجلس الأعلى للثقافة.

ويشهد الحفل مشاركة نخبة من رموز الفن والثقافة وأصدقاء وأسرة الفنانة الراحلة، في أمسية وفاء تستعرض محطات مشوارها الفني الحافل، وإسهاماتها المؤثرة في خدمة المسرح والفن المصري والعربي.

ويتضمن الحفل تكريمًا خاصًا لاسم الفنانة الراحلة، حيث تمنح الجمعية درعها التقديري لاسم سميحة أيوب، تقديرًا لعطائها الفني وإبداعها الاستثنائي الذي جعلها واحدة من أبرز علامات المسرح العربي، وأول امرأة تتولى إدارة المسرح الحديث، بعد مسيرة حافلة بالعروض الخالدة مثل "السلطان الحائر" و"سكة السلامة" و"الفتى مهران".

ووجّهت الجمعية الدعوة إلى عدد من الفنانين الذين شاركوا الراحلة مسيرتها، من بينهم سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، سهير المرشدي، رياض الخولي، نبيلة عبيد، المخرج محمد فاضل، فردوس عبد الحميد، محمد عمر، مجدي أبو عميرة، إضافة إلى النقاد عمرو دوارة، آمال عثمان، أمل فوزي، والمخرج عمر عبد العزيز، نقيب الممثلين أشرف زكي، ونقيب السينمائيين مسعد فودة.

ويأتي الحفل في إطار جهود الجمعية للحفاظ على ذاكرة الفن المصري وتخليد رموز الإبداع الذين ساهموا في تشكيل الوجدان الثقافي المصري والعربي.