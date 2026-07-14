خالد الغندور: إنجاز الفراعنة في المونديال بداية لبناء مستقبل الكرة المصرية

أكد الإعلامي خالد الغندور أن منتخب مصر حقق مكاسب تاريخية خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن أداء الفريق أعاد البهجة للجماهير المصرية ويمثل خطوة مهمة يجب البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المنتخب نجح في تحقيق نتائج غير مسبوقة في تاريخ مشاركات مصر بالمونديال، كما تمكن من توحيد الجماهير وإعادة حالة الفخر والفرحة إلى الشارع المصري.

وأشاد الغندور باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب وتكريم اللاعبين والجهاز الفني، معتبرًا أن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة لما قدمه الفريق خلال البطولة، ويجسد مشاعر المصريين تجاه الإنجاز الذي تحقق.

وأوضح أن مشوار المنتخب في كأس العالم أعاد روح الانتماء والالتفاف حول الكرة المصرية، بعدما جمعت مباريات الفراعنة الجماهير والعائلات والأصدقاء خلف المنتخب، رغم عدم الوصول إلى منصة التتويج.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب قدموا مستويات مميزة خلال البطولة، بعدما تجاوزوا دور المجموعات ووصلوا إلى دور الـ16، قبل خوض مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين، بطل العالم 2022، والتي كان خلالها المنتخب المصري قريبًا من التأهل إلى ربع النهائي بعد تقدمه بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة.

وشدد الغندور على أهمية التعلم من تجربة المونديال، سواء في التعامل مع المباريات الكبرى أو الحفاظ على التقدم، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل بداية مرحلة جديدة وليس نهاية الطموح.

كما أثنى على دعم الرئيس للمدرب المصري، معربًا عن أمله في حصول المدربين الوطنيين على فرص أكبر مع الأندية الكبرى، مؤكدًا أن تاريخ الكرة المصرية شهد نجاحات كبيرة تحت قيادة مدربين مصريين مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة وحسام حسن.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضع خطط واضحة للمستقبل والعمل بشكل منظم لمواصلة التطور، مشددًا على أن الجماهير المصرية تستحق المزيد من النجاحات والإنجازات.