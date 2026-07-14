 رئيس وزراء التشيك يعرب عن رغبته في الانضمام لمبادرة الدفاع الصاروخي الأوروبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء التشيك يعرب عن رغبته في الانضمام لمبادرة الدفاع الصاروخي الأوروبية

براج - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 10:18 ص

أعرب رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، عن رغبته في الانضمام لمبادرة تم تدشينها حديثا تجمع تسع دول أوروبية وأوكرانيا لتطوير نظام دفاع صاروخي مضاد للصواريخ الباليستية.

وذكرت إذاعة براج الدولية أن بابيش قال إنه ناقش الفكرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد التلفزيون التشيكي بأن رئيس الوزراء أعرب عن رأيه بأنه يتعين أن يشمل المشروع الاتحاد الأوروبي بأكمله.

يذكر أن ما يطلق عليه تحالف الراغبين، المؤلف من 9 دول أوروبية بقيادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، توصل أمس الاثنين في باريس لاتفاق لتطوير تكنولوجيا دفاعية مضادة للصواريخ بصورة مشتركة مع أوكرانيا.


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