انطلاق طاقم فضائي أمريكي - روسي في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 8 أشهر

انطلق طاقم فضائي أمريكي - روسي، بنجاح اليوم الثلاثاء في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق ثمانية أشهر.

وانطلق رائد فضاء لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنيل مينون وزميلاه الروسيان بيوتر دوبوروف وأنا كيكينا من قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان على متن مركبة "سويوز إم إس-29" التابعة لوكالة روسكوزموس لقضاء فترة ثمانية أشهر في المحطة المدارية.

ومن المقرر أن يلتحموا بالمحطة بعد ثلاث ساعات من الإطلاق.

وحضر مدير وكالة ناسا جاريد إيزاكمان، عملية الإطلاق، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس ناسا إلى بايكونور منذ ثماني سنوات، والتي سلطت الضوء على التعاون المستمر في الفضاء بين موسكو وواشنطن على الرغم من التوترات بشأن العمل العسكري الروسي في أوكرانيا.