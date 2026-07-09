إنفيديا تفقد تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال شهرين

خسرت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا حوالي تريليون دولار من قيمتها الاسمية خلال أقل من الشهرين، ليقل سعر سهمها إلى أقل مستوياته منذ طفرة أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وحدات معالجة الرسومات (جي.بي.يو) التي تنتجها إنفيديا تهيمن على سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ولكن سهم الشركة انخفض بنسبة 16% منذ بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق في 14 مايو الماضي، حيث أعاد المستثمرون هيكلة استثماراتهم في شركات الذكاء الاصطناعي بالتخلي عن إنفيديا لصالح شركات تصنيع أشباه الموصلات المنافسة، وخاصةً تلك العاملة في سوق رقائق الذاكرة.

وأدى هذا التراجع الحاد في سعر السهم، الذي حتى فترة قريبة السهم الأكثر رواجًا في وول ستريت، إلى تداوله عند مستوى 18 مثلا من الأرباح المتوقعة خلال الاثني عشر شهرا القادمة، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.

كانت آخر مرة وصل فيها سعر السهم إلى هذا المعدل المنخفض في أوائل عام 2019، في حين يبلغ متوسط معدل سعر تداول الأسهم المدرجة على مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأمريكية أكثر من 20 ضعفا للأرباح المتوقعة وللأسهم المدرجة على مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بأكثر من 23 ضعفا.

ولإدراك مدى الانخفاض الحاد، فإن الشركة الرائدة سابقًا في السوق أصبحت الآن أرخص من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يُتداول بأكثر من 20 مثلا من الأرباح المتوقعة، ومؤشر ناسداك 100 الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، والذي يُتداول عند حوالي 23 مثلا.

وفي بداية تعاملات اليوم الأربعاء ارتفع سهم الشركة بنسبة 0.5%.

ولا يعود انخفاض قيمة شركة إنفيديا إلى تدهور التوقعات، بل على العكس، فقد رفع محللو وول ستريت توقعاتهم لأرباح الشركة في الفصول القادمة. ويظهر هذا التراجع مدى تحول سوق الذكاء الاصطناعي نحو قطاعات أخرى، مثل أسهم شركات رقائق الذاكرة والتخزين كشركة مايكرون تكنولوجي. في حين تضاعفت أسعار أسهم منافسي إنفيديا، مثل أدفانسد مايكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) وإنتل، مرة واحدة أو حتى 3 مرات خلال العام الحالي.