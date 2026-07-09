ترامب: إيران ترغب بشدة في التوصل لاتفاق

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "اتصلت قبل وقت قصير"، مدعيا أن طهران "ترغب بشدة التوصل إلى اتفاق".

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى واشنطن بعد مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا: "لا أعرف ما إذا كانوا جديرين بإبرام اتفاق. ولا أعرف ما إذا كانوا سيلتزمون بالاتفاق".

وعندما سُئل عن سبب مهاجمة القادة الإيرانيين للسفن التجارية إذا كانوا مهتمين بالتوصل إلى اتفاق، أجاب ترامب: "إنهم أشبه بالمجانين".

وسبق لترامب أن أعلن مرارا عن محادثات أو اتصالات هاتفية، نفتها أو شككت فيها الأطراف الأخرى لاحقا، كليا أو جزئيا.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت في وقت سابق موجة جديدة من الضربات ضد إيران.

وهدد ترامب بشن هجمات أشد إذا نفذت إيران مزيدا من الهجمات على السفن.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في وقت سابق أن المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لن تبدأ ما دامت التهديدات مستمرة.