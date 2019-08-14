عرضت فضائية «يورو نيوز عربية»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يوضح قيام فريق أبحاث ياباني بتصنيع ذيل اصطناعي يمكن أن يساعد كبار السن في الحفاظ على توازنهم.

ووفقا لما ذكره فريق من الباحثين في جامعة كيو، فإن هذا الجهاز الذي يبلغ طوله متر واحد يحاكي ذيول مثل تلك الخاصة بالفهود وغيرها من الحيوانات التي تستخدمه للحفاظ على توازنها أثناء الركض أو التسلق.

ويمكن أن يتم تركيب الذيل على جسم الإنسان من خلال وضعه عند مستوى أسفل الظهر،وقال جونيتشي نبيشيما، وهو طالب دراسات عليا وباحث في الجامعة: «الذيل يحافظ على التوازن، عندما يميل جسم الإنسان في اتجاه واحد، يتحرك الذيل في الاتجاه المعاكس».