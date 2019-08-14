مقتل ستة أشخاص في تفجير نفذته انتحارية غربي تشاد

أفاد ضابط كبير في جيش تشاد بمقتل ستة أشخاص في تفجير نفذته انتحارية غربي البلاد، اليوم الأربعاء، حسبما نقلت قناة "فرانس 24 "الإخبارية.

وقال الضابط الذي رفض الكشف عن هويته إن هناك ستة أشخاص قتلوا من بينهم جندي في الهجوم الذي وقع في منطقة كايجا-كيندجيريا في بحيرة تشاد.

وأضاف المصدر العسكري أن هناك عددا من الأشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم الذي نُسب إلى جماعة بوكو حرام.

وقد أكدت منظمة غير حكومية محلية وقوع هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وتقع منطقة كايجا-كيندجيريا في مقاطعة لاك ، التي تتاخم بحيرة تشاد الواسعة - وهي منطقة تشترك فيها تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وتشن جماعة بوكو حرام المتطرفة حملة تمرد في شمال شرق نيجيريا منذ عشر سنوات، حيث امتدت هذه الحملة إلى البلدان المجاورة.

ونفذت الحركة ما لا يقل عن 10 هجمات عبر الحدود في تشاد منذ عام 2018 ، مستهدفة بشكل أساسي مواقع الجيش.

وفي مارس من هذا العام، قتل 23 جنديا عندما تعرض موقعهم الأمامي على الجانب الشمالي الشرقي من بحيرة تشاد لهجوم.

وأسفرت حملة بوكو حرام عن مقتل حوالي 27000 شخص وتشريد حوالي مليوني شخص في نيجيريا وحدها، وفقًا لبعض التقديرات.