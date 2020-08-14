مصدر يونانى: اصطدام خفيف مع سفينة حربية تركية فى شرق المتوسط

قال مصدر دفاعي يوناني، اليوم، إن اصطداما خفيفا وقع بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية يوم الأربعاء الماضى خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط، واصفا ما جرى بأنه "حادث".

وجاءت تلك التصريحات قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، لمناقشة الوضع في شرق المتوسط.

كانت سفينة المسح التركية أوروتش رئيس تتحرك بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، قرب عدد من الفرقاطات اليونانية، واقتربت إحدى هذه الفرقاطات، وهي الفرقاطة "ليمنوس"، من سفينة المسح عندما تقاطعت مع مسار إحدى سفن الحراسة البحرية التركية "كمال رئيس"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال المصدر الدفاعي إن الفرقاطة اليونانية قامت بمناورة لتجنب الاصطدام المباشر، وأثناء ذلك لامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية.

وأضاف المصدر: "لقد كان حادثا"، وتابع أن ليمنوس لم يلحق بها أضرار.

وشاركت في وقت لاحق في مناورة عسكرية مشتركة مع فرنسا قبالة جزيرة كريت أمس. ولم يصدر تعليق على الحادث من وزارة الدفاع التركية.

من جهته، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، أن سويسرا عرضت التوسط لحل الخلاف بين تركيا واليونان، ووافقت تركيا من حيث المبدأ، وفقاً لوكالة "رويترز".

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس في برن، هاجم جاويش أوغلو فرنسا قائلا إنه يتعين على فرنسا الكف عن اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد التوتر في شرق البحر المتوسط، علي حد تعبيره.

وأرسلت فرنسا، أمس الأول، طائرتي رافال والفرقاطة "لافيت" في شرق المتوسط، على وقع تصاعدت التوترات في المنطقة بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح تحت حراسة سفن حربية، لرسم خارطة بتفاصيل منطقة بحرية للتنقيب المحتمل عن النفط والغاز، قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية