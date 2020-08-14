انفجار يستهدف رتلا لشركات متعاقدة مع قوات التحالف الدولي بالعرق

ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة، أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل لشركات متعاقدة مع قوات التحالف الدولي على طريق المرور السريع المؤدي إلى محافظة الديوانية (280 كم جنوبي العراق).



وأوضح البيان أن«عبوة ناسفة أنفجرت في إحدى عجلات (مركبات) رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي قرب جسر الديوانية في الخط السريع، دون حصول أضرار تذكر».



وتكررت عمليات استهدف العجلات التي تعود لشركات عراقية متعاقدة لنقل البضائع لقوات التحالف على طريق المرور السريع وخاصة في محافظة الناصرية خلال الأسابيع الماضية مما أدى الى احتراق الشاحنات والبضائع.