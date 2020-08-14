 قوات الأمن العراقية تلقي القبض على 31 سوريا بحوزتهم مواد متفجرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الأمن العراقية تلقي القبض على 31 سوريا بحوزتهم مواد متفجرة

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 12:59 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 12:59 م

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 31 سوريا قدموا من منطقة الرقة بحوزتهم مواد متفجرة، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.


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