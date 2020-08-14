قوات الأمن العراقية تلقي القبض على 31 سوريا بحوزتهم مواد متفجرة

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 31 سوريا قدموا من منطقة الرقة بحوزتهم مواد متفجرة، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.