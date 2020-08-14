ماكرون عن اتفاقية الإمارات مع إسرائيل: أتمنى أن تسهم في إحلال السلام

رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، بشأن التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، وتعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.

وقال «ماكرون»، نقلًا عن ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، إن «الموقف الإماراتي شجاع»، معبرًا عن تمنياته في أن يسهم هذا الموقف في إحلال السلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، أمس الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.