مساعد وزيرة الصحة يكشف مسار القوافل الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار عمل فرق التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال القوافل المتحركة إلى جانب مراكز التطعيم الثابتة ومراكز تطعيم راغبي السفر لخارج البلاد.

وأضاف مجاهد في تصريح خاص ل«الشروق »، أن فرق التطعيمات المتنقلة تتمركز في مناطق الكثافة السكانية، وقرب المصالح الحكومية ومختلف المؤسسات، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستهدفين بتطعيمات فيروس كورونا.

وأشار مجاهد، إلى أن مديرية الصحة في محافظة الفيوم، تطلق 4 قوافل في نادي المحافظة، ومؤسسة روضة الخير، وطامية، ومركز شباب أطسا، مضيفا أن المنيا تضم قافلتين متحركتين على كورنيش النيل، بينما يوجد 15 فريقا متحركا في موزعين على جميع مناطق محافظة بورسعيد.

وتابع أن مديرية صحة محافظة كفر الشيخ تطلق 4 فرق متحركة في مركز الحامول، ومركز بيلا، ومركز سيدي طلحة، ومركز شباب كفر الشيخ، كما تضم محافظة بني سويف 3 فرق متحركة، وفي محافظة الدقهلية يتم إطلاق 89 قافلة متحركة، مضيفا أن محافظة الإسماعيلية تضم 7 قوافل لتطعيم المواطنين في السوق التجاري، ومركز القنطرة، ومسجد الصالحين، وكنيسة الأنبا بولا، ومسجد حسين بمدينة أبو صوير.

واستكمل «مجاهد» أن محافظة أسوان تضم 4 قوافل متحركة في إدفو، ونصر النوبة، ودراو، وأسوان، مضيفا أن مديرية صحة السريس تطلق 3 فرق متحركة في أماكن متغيرة، مضيفا أن محافظة البحيرة تضم 6 فرق متحركة، بينما مديرية صحة جنوب سيناء 4 قوافل في شرم الشيخ، وقافلتين في مدينة الطور، وقافلة واحدة في كل من رأس سدر، وأبورديس، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين.

واستطرد الدكتور خالد مجاهد، أن محافظة القليوبية تضم 9 قوافل في كنيسة الأنبا موسى بمنطقة منطي، وقرية الصباح، وفي محيط العابد مول، ونادي الخانكة الرياضي، ومركز شباب العبور، ومصنع شاي العروسة بالعبور، وكنيسة ماري نيقولا ببنها، ودار مناسبات الدلتا بشبين القناطر.

وأضاف أن محافظة الوادي الجديد بها 5 قوافل في الخارجة، والداخلة، والفرافرة، وباريس، وبلاط، في محافظة سوهاج 3 قوافل بنادي اتحاد المهن، ونادي المهندسين، ومركز شباب الروافع، بينما تطلق مديرية الصحة بمحافظة الحيزة 11 قافلة في مركز كفر عمار بالعياط، وفي وراق العرب، وشارع الوحدة بإمبابة، وعند كوبري الزيدية بأوسيم، ومسجد الاستقامة جنوب الجيزة، ومسجد السلام بالعمرانية، وبمجمع الخليل الخيري في أطفيح، ومسجد النور بعرب القناطر، وبنك مصر في البدرشين، وشارع الغريب بالعجوزة.

واختتم «مجاهد» أن مديرية الصحة في محافطة الغربية 20 قافلة متحركة تجوب قرى ومدن المحافظة، مضيفا أن مديرية صحة محافظة الشرقية، تطلق قوافلها في الزقازيق، والقنايات، وديرب نجم، وههيا، وفاقوس، والحسينية، وكفر صقر، وأولاد صقر، والصالحية، وأبو حماد، ومنيا القمح، ومشتول السوق، والعاشر من رمضان، وبلبيس، والإبراهيمية، وأبو كبير، وصن الحجر، ومنشأة أبو عمر، والقرين.