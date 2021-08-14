وكيله: الشناوي طلب الحديث عن العروض بعد نهاية الدوري

كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، حقيقة العروض التي ارتبط بها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية: «الشناوي طلب عدم الحديث عن أي عروض في هذه الفترة».

وأضاف: «الشناوي يركز حاليا مع الأهلي فقط لتحقيق بطولة الدوري وقرر بعدم الحديث عن أي عروض خارجية إلا بعد انتهاء مسابقة الدوري».

وأكمل: «ضيق الوقت وضغط المباريات للأهلي وراء التأخير في ملف التجديد مع عمرو السولية».

وعن مفاوضات نادي فاركو للتعاقد مع سعد سمير.. أجاب: «لا يوجد أي كلام من قريب أو من بعيد حول رحيل سعد سمير للتعاقد فاركو معه ».

واوضح، أنه لا يمكن الاستغناء عن سعد سمير واللاعب له دور مهم مع باقي اللاعبين الكبار في الفريق، وسيختم مشواره في الأهلي.