السودان: منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم يبعد 50 سم عن أعلى مستوى تاريخيا

ذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم سجل 17.16 متر، اليوم السبت، بارتفاع 2 سم عن منسوب الجمعة، و66 سم من منسوب الفيضان، وأقل من أعلى منسوب سجل تاريخيا (17.66 متر) بنحو 50 سم.

وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 602 مليون متر مكعب، اليوم السبت، متراجعًا من 613 مليون متر مكعب، يوم الجمعة.

وسجل إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 395 مليون متر مكعب ارتفاعا من 318 مليون متر مكعب، يوم الجمعة.

وذكر تقرير لجنة الفيضان أن معدل التصرفات خلف السدود السودانية بلغ 605 ملايين متر مكعب في الروصيرص، و701 مليون متر مكعب في سنار، و69 في جبل الأولياء، و365 مليون متر مكعب في أعالي عطبرة وستيت، و271 مليون متر مكعب في خشم القربة، و813 مليون متر مكعب في مروي.

وتوقعت اللجنة أن يشهد قطاعي الروصيرص - سنار، وسنار - الخرطوم استقرار، على أن يسجل قطاع الخرطوم - شندي ارتفاعا بمعدل 2 سم، وقطاع شندي - عطبرة ارتفاعا بمعدل 5 سم، وقطاع عطبرة - مروي ارتفاعا بمعدل 4 سم، ويسجل قطاع مروي - دنقلا ارتفاعا بمعدل 3 سم، وجددت اللجنة التنبيه على المواطنين في القطاعات كافة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.