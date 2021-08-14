بريطانيا تطلق عملية عسكرية لإجلاء رعاياها من أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة عن إطلاق عملية عسكرية لإجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها إنه تم بدء "عملية بيتنج" للدعم العسكري لإجلاء الرعايا البريطانيين في أفغانستان"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن العملية "قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إذا لزم الأمر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وافق على استخدام الدعم العسكري للمرحلة التالية من سحب الرعايا البريطانيين من أفغانستان فيما سيتوجه مسؤولو وزارة الداخلية إلى هناك لدعم العملية.