قائد أرسنال قد ينضم إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري

قد ينضم الدولي الإسباني هيكتور بيرلين لاعب آرسنال الإنجليزي إلى نادي برشلونة الإسباني، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح النادي الكتالوني في حاجة كبيرة إلى لاعب مميز في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل البرازيلي داني ألفيش، واقتراب الأمريكي سيرجينو ديست من الرحيل، بالإضافة إلى عدم اقتناع تشافي هيرنانديز، بخدمات سيرجي روبرتو.

وذكرت شبكة " ريليفو " أن بيليرين قد عُرض على برشلونة في الوقت الحالي، لكن الأولية للاعب آرسنال الإنجليزي هي الفريق الأندلسي ريال بيتيس، خاصة في ظل تواجد مانويل بيليجريني.

من جانبه أشارت الشبكة أن الأمر يعتمد على الأندية وحدود الرواتب في بيتيس، أكثر منه بي برشلونة، حيث أن راتب الظهير الأيمن داخل آرسنال يقدر بحوالي 4 مليون يورو في الموسم، لكن اللاعب على استعداد لتخفيض.

ويرتبط بيليرين بعقد مع آرسنال الإنجليزي حتي نهاية صيف عام 2023، وشارك مع الغانرز خلال 229 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 29 تمريرة حاسمة لزملائه