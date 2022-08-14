 الدفاع الروسية: توقف 3 توربينات بمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية بسبب القصف الأوكراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: توقف 3 توربينات بمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية بسبب القصف الأوكراني

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 8:09 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 8:09 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القصف الأوكراني المتواصل والمنتظم على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية تسبب بإيقاف عمل ثلاثة توربينات بالمحطة.
وأوضحت الدفاع الروسية ـ في بيان حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ ـ أن القوات الأوكرانية قصفت المحطة براجمات صواريخ أمريكية (هيمارس)؛ ما تسبب بإيقاف عمل ثلاثة من التوربينات الستة في محطة الطاقة الكهرومائية، وجعل المحطة تعمل في وضع ما قبل الطوارئ.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الاضطرابات في أنظمة توليد الطاقة وتصريف المياه، قد تؤدي إلى تعطيل تشغيل نظام الطاقة المترابط وتؤثر سلبا على تبريد مفاعلات محطة زابوروجيه الكهروذرية، وهو ما سيؤثر سلبا على منظومة توريد الطاقة الكهربائية بما في ذلك إلى المناطق الخاضعة حاليا لسلطات كييف، مؤكدة أن الخلل في عمل المنظومة الكهربائية الموحدة قد يؤدي إلى وقوع كارثة بيئية في المنطقة كلها.


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