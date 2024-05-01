النقد الدولي يقر دعما تمويليا طارئا بقيمة 120 مليون دولار لمالي

توصلت مالي إلى اتفاق على مستوى الطاقم مع صندوق النقد الدولي لتمويل طارئ قيمته 120 مليون دولار.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان يوم الثلاثاء، إن التمويل الذي سيقدم عبر برنامج "التسهيل الائتماني السريع" التابع للصندوق سوف يساعد في التعويض عن العديد من الصدمات التي لحقت باقتصاد مالي، بما في ذلك تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا، واضطراب عمليات الشحن في البحر الأحمر والضغط التمويلي الإقليمي الذي أدى إلى زيادة في تكاليف استيراد السلع الضرورية مثل الأغذية والأسمدة.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فأن القرار ينتظر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وقال النقد الدولي، إن النمو الاقتصادي في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.8% في 2024 قبل أن يتعافى إلى 4.4% في 2025.

وأضاف أن مخاطر التوقعات النزولية تشمل استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومخاوف أمنية وتنامي مخاطر الاستقرار المالي وسط تصاعد احتياجات التمويل الحكومي وتقلب أسعار السلع الدولية.