محققون يكشفون أسباب حادث انحراف القطار عن القضبان في سويسرا الأسبوع الماضي

كشف محققون أن حادث انحراف قطار شحن عن القضبان، والذي وقع الأسبوع الماضي وتسبب في إغلاق نفق "جوتارد" في سويسرا، نجم عن عجلة مكسورة في القطار.

وقالت خدمة التحقيقات في الحوادث في سويسرا إن محققيها عثروا على قطع من عجلة القطار في موقع التحطم، مما يوحي أن هذا هو سبب الحادث وليس تضرر القضبان.

وقالت شركة "اس بي بي" التي تدير السكك الحديدية في سويسرا إن نقل البضائع عبر النفق يمكن أن يستأنف مساء اليوم.

وكان خروج قطار شحن عن مساره في نفق جوتارد الأسبوع الماضي قد تسبب في وقف حركة المرور عبر طريق رئيسي يربط شمال أوروبا بجنوبها لنقل السلع، وكذلك المسافرين خلال ذروة موسم السفر في الصيف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة "اس بي بي" قولها إن مهندسي الشركة عملوا خلال نهاية الأسبوع لإعادة النفق للخدمة.

ويبلغ طول النفق 57 كيلومترًا (نحو 35 ميلا)، وهو أطول نفق للسكك الحديدية في العالم، وعبر خلاله العام الماضي نحو 70% من جميع شحنات القطارات التي تمر عبر جبال الألب السويسرية لنقل البضائع إلى الشركات الألمانية والإيطالية.