محمد رمضان يحمس جمهوره لأغنيته مع الرابر الأمريكي فيوتشر

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يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "عربي" ويتعاون فيها مع نجم الرابر الأمريكي فيوتشر.

أغنية "عربي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهي من ألحان النجم اللبناني مساري، وإنتاج يونيفرسال ميوزك أمريكا.

تم تصوير الكليب بمدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر طرح الأغنية والكليب خلال أيام.

وشارك رمضان، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بمقطع فيديو يظهر خلاله بصحبته نجم الرابر الأمريكي فيوتشر، ليحمس الجمهور للأغنية.

على جانب آخر، أحيا محمد رمضان، مساء الجمعة، حفلا غنائيا ضخما في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور جماهيري كبير.