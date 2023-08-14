كشف المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، عن معرفته بتفاصيل خطة اغتياله من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أنه علم بهذه التفاصيل على لسان أحد المتهمين بقضية مكتب الإرشاد.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «الشاهد»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن سبب العجلة في نقل النظر بالقضايا من القاعة في الكيلو 10 ونص، إلى القاعة في معهد أمناء الشرطة، أحد المتهمين في قضية أحداث مكتب الإرشاد.

وأوضح: «أحد المتهمين طلب مقابلتي وقالي إنت راجل طيب، وأنا قاعد في الزنزانة هما بيخططوا لاغتيالك، وأنت بتلف في الطريق للقاعة اللي في طريق الكيلو 10 ونص، هيكون في أربجيه هيضرب العربية بتاعتك»- على حد قوله.

وتابع حديثه: «المتهم قالي أنا شايف إنك راجل طيب متساهلش كدة وحاسك مش هتظلم حد».

وأضاف: «قلتله أنا عمري ما هظلم حد، والورق هو اللي بيتكلم، وعمري مابصيت لاسم قدامي في القضايا، لأن الأسماء بتكون ممسوحة».