 بعد انضمامه لنادي دياموند.. عفروتو نجم الأهلي السابق يكشف تفاصيل صفقته - بوابة الشروق
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بعد انضمامه لنادي دياموند.. عفروتو نجم الأهلي السابق يكشف تفاصيل صفقته

محمد زاهر
نشر في: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 12:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 12:12 ص

كشف مصطفى عفروتو نجم فريق الأهلي السابق، عن تفاصيل انتقاله إلى صفوف فريق دياموند أحد أندية القسم الثالث، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف عفرتو أنه وقع عقود انتقال لفريق دياموند في صفقة انتقال حر، مؤكدًا أن لديه طموحا مع الفريق الجديد وهو الصعود للدوري الممتاز، قائلًا: «نادي دياموند منظومة محترمة، وسعيد بالانضمام إلى الفريق، وعقده يكتد لموسمين قادمين».

وقال عفرتو إن جيل منتخب مصر في كأس العالم للشباب 2009 ليس محظوظا، عكس جيل منتخب الشباب الذي شارك في مونديال 2009، والذي امتلك العديد من المواهب التي سيطرت على تاريخ الكرة المصرية.

وسبق لمصطفى عفروتو اللعب في صفوف الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة، والشرقية والإنتاج الحربي وألعاب دمنهور والألومنيوم والفيوم وكرباغ أغدم الأذريبجاني وبولي تيميشوارا الروماني وصحم العماني.


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