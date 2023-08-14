الحجز على ممتلكات وزير النفط العراقي السابق إحسان عبد الجبار بتهم فساد

أصدرت محكمة عراقية يوم الأحد قرارا بالحجز على ممتلكات وزير النفط العراقي السابق إحسان عبد الجبار إسماعيل بتهم استغلال منصبه والرشوة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.

وقال مصدر قضائي لـ"واع" إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط".

يشار إلى أن عبد الجبار شغل منصب وزير النفط عام 2020 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي. وقبل ذلك، كان المدير العام لشركة نفط البصرة المملوكة للدولة.