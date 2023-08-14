حماة الوطن بمطروح: بيع المرحلة الثانية من المشغولات اليدوية من إنتاج المرأة

أفاد النائب عيسي أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بنفاذ وبيع جميع الكميات للمرحلة الثانية من منتجات المشغولات اليدوية للتراث البدوي والسيوي للسيدات المدربات ضمن مبادرة تمكين المرأة اقتصاديا، من خلال تعاون خالد نصار أمين الصناعة، وتيسير دهيم، أمينة المرأة بالحزب.

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أنه تم التسويق لمنتجات المشغولات اليدوية التي تشتهر بها مطروح وسيوة على ضيوف المحافظة من السائحين الأجانب والعرب والمصريين، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين أمانتي المرأة والصناعة، مشيرا إلى فتح منفذ لبيع المشغولات اليدوية التراثية بإحدى الفنادق السياحية بمرسى مطروح.

وأكد أن الحزب تبنى مبادرة لتسويق منتجات المشغولات اليدوية بالمجان بجميع أنواعها للشباب والسيدات والفتيات بمطروح لتوفير دخل ثابت للمرأة المطروحية من خلال استقبال المشغولات اليدوية لاختيار احتياجات السوق المطلوبة بجودة عالية لتكون قادرة على المنافسة وبيعها بمنافذ الحزب، والفنادق وإقامة المعارض من خلال تدريب أمانة الصناعة للسيدات والفتيات.